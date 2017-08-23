Олтмен: обмен с «Бостоном» поможет нам бороться за чемпионство

Генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Коби Олтмен прокомментировал обмен Кайри Ирвинга в «Бостон Селтикс» на Айзею Томаса, Джея Краудера, Анте Жижича и пик первого раунда драфта-2018. Его слова приводит официальный сайт клуба.



«Подобный обмен должен был включать в себя как игроков, так и активы. Мы твёрдо уверены в том, что они помогут нам продолжить борьбу за чемпионские титулы. Ждём Айзею, Джея и Анте в своей команде, а также считаем, что незащищённый пик первого раунда очень важен для нас и нашего будущего», – сказал Олтмен.