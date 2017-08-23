Тараканов: три поражения сборной подряд – это звоночек

Бывший генеральный менеджер сборной России Сергей Тараканов прокомментировал недавние результаты национальной команды в товарищеских матчах. Его слова приводит «Спорт-экспресс».



«Какие-то выводы делать всё равно стоит. Пусть и говорят, что товарищеские матчи не так важны. Но я считаю, что выигрывать в них всё равно надо. Три поражения подряд – это звоночек. Мне очень не понравилась эта ситуация. На сегодня наша сборная не является фаворитом европейского баскетбола, и хорошие результаты возможны только при максимальной концентрации сил всех игроков. И откладывать, говорить, что мы сыграем, когда наступит время, – неправильно. Остальные же тоже будут играть, стиснув зубы. Поэтому, конечно, тревожно за групповой этап.



В Казани без Шведа мы трижды выиграли, а в Гамбурге с ним три раза уступили? Я бы сказал, что это в большей степени совпадение. Но закономерность есть – без Шведа мы играем более командно. «Шведозависимость» существует – он индивидуально силён, много берёт игру на себя, получает мяч и долго с ним не расстаётся. Пытается сыграть свои любимые пик-н-роллы, двоечки, пойти в проход. Это палка о двух концах – может кончиться и хорошо, и плохо. Согласен, что иногда сборная без Шведа играет лучше. Но вопрос здесь заключается в том, как его вписать в команду, ведь индивидуально он один из сильнейших баскетболистов Европы», – цитирует Тараканова «Спорт-экспресс».

На турнире Super Cup, состоявшемся в немецком Гамбурге, сборная России проиграла все три матча – немцам, сербам и полякам. До старта чемпионата Европы команда Сергея Базаревича проведёт одну встречу – 25 августа со сборной Финляндии.