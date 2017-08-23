Ерёмин: сборной России не хватает лидеров

Глава тренерского совета РФБ Станислав Ерёмин прокомментировал готовность сборной России к грядущему чемпионату Европы. Его слова приводит «Спорт-экспресс».



«В квалификации главного тренера не надо сомневаться, он достаточно сильный специалист. Но вот удастся ли ему решить вопросы управления командой и психологического состояния? У нас действительно собрался один из лучших составов за всё время. Может, только немного хромает позиция первого номера. Но игрокам предстоит серьёзная проверка после ухода Хряпы и Мони. У нас в команде ребята уже достаточно опытные, финансово обеспеченные, свободные. Мотивация, единение, психология – вот это сейчас на первом месте. Получится сделать это у Базаревича и его помощников – придёт результат. Иначе будет сложно.



У нас есть ребята, способные решать исход матчей, например Швед. Проблема ясна – баланс между игрой лидера и действиями остальной команды. Когда Швед в хорошей форме и держит этот баланс, мы сразу прибавляем процентов на 30. Второй момент – думаю, Алексею стоит обратить внимание на свою защиту. По всем матчам, которые я смотрел, кажется, что он способен прибавить в этом компоненте, и это поможет команде. И ещё, у нас в команде все игроки с именами. Но кто из них является ключевым у себя в клубе? Не хочу никого обидеть, но в основном это добротные баскетболисты, которые по крайней мере не на главных ролях. Именно лидеров нам и не хватает. Но это уже философский вопрос к нашему баскетболу», – сказал Ерёмин.