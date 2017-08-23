Ирвинг не приехал бы в лагерь «Кливленда», если бы его не обменяли

Разыгрывающий Кайри Ирвинг был готов проигнорировать тренировочный лагерь «Кливленд Кавальерс», если бы его не обменяли из клуба, сообщает ESPN.

Ирвинг потребовал у клуба обмена в начале лета, но «Кавальерс» долго не могли найти подходящей сделки. Ситуация затягивалась из-за того, что владелец «Кливленда» Дэн Гилберт хотел получить взамен за Ирвинга именитого игрока. В конечном итоге Ирвинг был обменян в «Бостон Селтикс» на Айзею Томаса, Джея Краудера, Анте Жижича и драфт-пик первого раунда 2018 года.