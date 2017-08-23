Сборная США 1992 года, Шакил О'Нил и Кукоч попадут в Зал славы ФИБА

ФИБА введёт в свой Зал славы мужскую сборную США 1992 года, звезду НБА Шакила О'Нила и экс-игрока сборной Хорватии Тони Кукоча, а также тренера Душана Ивковича в свой Зал славы.

Команда США 1992 года были прозвана «командой мечты». В ту сборную приехали все звёзды НБА ради выступления на Олимпиаде в Барселоне. В сборной выступали такие звёзды, как Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и Лэрри Бёрд. Олимпиаду «команда мечты» завершила победой.

Шакил О'Нил становился чемпионом мира 1994 года и олимпийским чемпионом — 1996 в составе сборной США. Кукоч дважды становился чемпионом Европы и выигрывал чемпионат мира со сборной Югославии.