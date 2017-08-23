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Диао: возможно, вернусь в Европу в сезоне-2017/18

23 августа 2017, среда. 19:47 Баскетбол

Форвард сборной Франции Борис Диао сообщил, что может вернуться в Европу, если не договорится ни с одним клубом НБА.

«Я не хочу закрывать ни одну дверь. Буду ли я выступать в НБА в следующем сезоне? Пока у меня нет клуба. Есть контакт с несколькими командами, но ничего точного. Так что на сто процентов в своём выступлении в НБА в новом сезоне я не уверен. Возвращение в Европу? Это возможно», — приводит слова Диао Le Figaro.

Последний сезон Диао провёл в «Юте Джаз», где набирал 4,6 очка, 2,3 передачи и 2,2 подбора в среднем за игру. Он выступает в НБА с 2003 года.

Источник: Le Figaro Сообщить об ошибке
Теги
Борис Диао
Новости. Баскетбол
23 августа 2017, среда
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