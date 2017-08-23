Тэйтум: уверен, играть с Ирвингом будет классно

Новичок «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум прокомментировал переход в клуб разыгрывающего Кайри Ирвинга из «Кливленд Кавальерс».

«Я смотрел новости об обменах и вдруг увидел эту сенсацию. Так что для меня это было таким же шоком, как для всех. Я слышал, как упоминалось моё имя, и не знал, обменяют ли меня. Это для меня в новинку, я ещё и матча в НБА не провёл, только из колледжа, и не знаю, как быть со слухами.

Уверен, играть с Ирвингом будет классно. Он шикарный игрок, суперзвезда", — приводит слова Тэйтума ESPN.