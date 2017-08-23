Бену Симмонсу разрешили тренироваться в полную силу

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс получил от врачей разрешение вести баскетбольную активность в полную силу. Первый номер драфта 2016 года полностью восстановился после травмы.

В сентябре прошлого года Симмонс получил перелом стопы в ходе предсезонной подготовки. По первым прогнозам его восстановление должно было занять три — четыре месяца, но обследование в феврале показало, что нога не зажила до конца и Симмонс пропустил остаток сезона.

Новое обследование так же показало, что центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид пока не готов заниматься в полную силу, сообщает Courier Times.