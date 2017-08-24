«Кливленд» хотел получить от «Бостона» Тэйтума в сделке по обмену Ирвинга

«Кливленд Кавальерс» хотел получить от «Бостон Селтикс» третьего номера драфта 2018 года лёгкого форварда Джейсона Тэйтума в пакете игроков, полученных взамен за разыгрывающего Кайри Ирвинга, сообщает Yahoo! Sports. Этот вопрос обсуждался организациями в течение нескольких недель и стал главной причиной задержки оформления сделки.

В итоге «Бостон» отдал за Ирвинга разыгрывающего Айзею Томаса, лёгкого форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и выбор первого раунда драфта 2018 года, полученный от «Бруклин Нетс».