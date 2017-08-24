«Кливленд» предлагал «Голден Стэйт» обменять Кайри Ирвинга на Клэя Томпсона

Новый генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Коби Олтмэн обращался к «Голден Стэйт Уорриорз» с запросом о возможности обмена разыгрывающего Кайри Ирвинга на атакующего защитника Клэя Томпсона, сообщает ESPN. Однако «Голден Стэйт» отклонил это предложение.

В результате «Кливленд» обменял Ирвинга в «Бостон Селтикс» на разыгрывающего Айзею Томаса, лёгкого форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и выбор первого раунда драфта 2018 года, полученный от «Бруклина».

«Кавальерс» и «Уорриорз» встречались в трёх последних финалах плей-офф подряд.