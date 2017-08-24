Клэй Томпсон: польщён интересом «Кливленда» и тем, что «Уорриорз» верят в меня

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал информацию о том, что «Кливленд Кавальерс» предлагал обменять его на разыгрывающего Кайри Ирвинга.



«Польщён интересом «Кливленда». Это круто. Нынешняя ситуация подчёркивает, что в «Голден Стэйт» верит в меня. А также то, что успешные команды хотят видеть меня в своих рядах. Я это ценю. Моё имя будет возникать в слухах об обменах постоянно. Как и любого другого игрока, за исключением, возможно, Леброна Джеймса и Стивена Карри. Хотя даже о возможности обмена Карри говорили в начале его карьеры. Это лишь часть НБА», – цитирует Томпсона The Athletic.