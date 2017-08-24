Кевин Лав первым из игроков поздравил Айзею Томаса с переходом в «Кливленд»

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав отправил разыгрывающему Айзею Томасу поздравительное СМС уже через пять минут после того, как стало известно о переходе последнего из «Бостона» в обмен на Кайри Ирвинга, сообщает Sports Illustrated.

Лав и Томас являются ровесниками. Они оба в детстве выступали за одну команду в школьной лиге Орегона, а кроме того регулярно тренировались вместе. Ради этих совместных тренировок Айзея ездил на поезде 2,5 часа до Портленда и нередко оставался в гостях у семьи Лавов на выходные.