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Обложку компьютерной игры NBA2K придётся изменить из-за обмена Ирвинга

24 августа 2017, четверг. 14:17 Баскетбол

Компании-производителю компьютерной игры NBA2K придётся изменить официальную обложку новой версии своего продукта из-за обмена разыгрывающего Кайри Ирвинга из «Кливленд Кавальерс» в «Бостон Селтикс», сообщает The Score. На представленной компанией в июне обложке игры был изображён Ирвинг в форме «Кливленда». Теперь производители намерены в срочном порядке изменить иллюстрацию, чтобы защитник на ней оказался в форме «Бостона». При этом официальный выход игры назначен уже на 19 сентября.

Фотография первой версии обложки игры доступна в официальном микроблоге компании в социальной сети «Инстаграм».

Источник: The Score Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг Фото
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