Обложку компьютерной игры NBA2K придётся изменить из-за обмена Ирвинга

Компании-производителю компьютерной игры NBA2K придётся изменить официальную обложку новой версии своего продукта из-за обмена разыгрывающего Кайри Ирвинга из «Кливленд Кавальерс» в «Бостон Селтикс», сообщает The Score. На представленной компанией в июне обложке игры был изображён Ирвинг в форме «Кливленда». Теперь производители намерены в срочном порядке изменить иллюстрацию, чтобы защитник на ней оказался в форме «Бостона». При этом официальный выход игры назначен уже на 19 сентября.

Фотография первой версии обложки игры доступна в официальном микроблоге компании в социальной сети «Инстаграм».