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Брайант: Томас, я бросаю тебе вызов: попади в первую символическую пятёрку НБА

24 августа 2017, четверг. 19:14 Баскетбол

Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант бросил вызов новичку «Кливленд Кавальерс» Айзее Томасу. Брайант хочет, чтобы Томас вошёл в первую символическую сборную НБА по итогам сезона-2017/18.

«Айзея Томас, я бросаю тебе вызов: попади в первую символическую пятёрку НБА в следующем сезоне», — написал Брайант в «Инстаграме».

В прошлом сезоне Томас попал во вторую символическую команду и стал третьим в лиге по результативности. Накануне он перешёл в «Кливленд» из «Бостон Селтикс» в рамках обмена Кайри Ирвинга.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Айзея Томас - игрок Коби Брайант
Новости. Баскетбол
24 августа 2017, четверг
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