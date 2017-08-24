Брайант: Томас, я бросаю тебе вызов: попади в первую символическую пятёрку НБА

Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант бросил вызов новичку «Кливленд Кавальерс» Айзее Томасу. Брайант хочет, чтобы Томас вошёл в первую символическую сборную НБА по итогам сезона-2017/18.

«Айзея Томас, я бросаю тебе вызов: попади в первую символическую пятёрку НБА в следующем сезоне», — написал Брайант в «Инстаграме».

В прошлом сезоне Томас попал во вторую символическую команду и стал третьим в лиге по результативности. Накануне он перешёл в «Кливленд» из «Бостон Селтикс» в рамках обмена Кайри Ирвинга.