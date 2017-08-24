Энтони, вероятно, начнёт подготовку к сезону в Нью-Йорке

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони, вероятно, начнёт подготовку к предстоящему сезону в составе нынешней команды. Невзирая на все разговоры о скором уходе игрока в «Хьюстон Рокетс», стороны по-прежнему не могут договориться об условиях обмена, что заставит Энтони начать предсезонную подготовку в «Нью-Йорке», — сообщает The Score.

Руководство обоих клубов продолжает поиски вариантов, в том числе с вовлечением трёх или четырёх сторон, чтобы совершить сделку по обмену Энтони.

В минувшем регулярном чемпионате форвард принял участие в 74 поединках, набирая в них 22,4 очка, совершая 5,9 подбора и раздавая 2,9 передачи в среднем.