Батлер: у Уэйда есть более важные заботы, чем чужие мнения

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Джимми Батлер встал на сторону бывшего одноклубника по «Чикаго Буллз» Дуэйна Уэйда, отметив, что последнего не должно заботить мнение молодых игроков команды. Его слова приводит The Chicago Sun-Times.



«Чёрт возьми, возможно, некоторые из них не выносят или не любят меня. Это нормально. Я всё равно просыпаюсь каждый день счастливым и довольным жизнью, как и Дуэйн. У него потрясающая семья и намного более важные заботы, чем чужие мнения. Если они не любят его потому, что хотят побеждать, тогда у этой команды серьёзные проблемы», – сказал Батлер.



Нынешним летом «Чикаго» обменял Батлера в «Миннесоту». По последним данным, Уэйд близок к уходу из «Буллз». Как сообщают американские СМИ, молодые игроки команды недолюбливают ветерана и выступают за его уход.