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Дюрант: я продолжаю дружить с Уэстбруком, но мы перестали общаться

25 августа 2017, пятница. 12:31 Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант не считает, что перестал быть другом разыгрывающего Расселла Уэстбрука после ухода из «Оклахома-Сити Тандер».

«Я не думаю, что мы перестали быть друзьями. Мы просто перестали общаться, но я не думаю, что мы перестали быть друзьями. Не думаю, что в этом есть какая-то проблема», – приводит слова Дюранта NBC Sports.

Кевин, выбранный «Сиэтл Суперсоникс» под 2-м номером на драфте-2007, выступал за «Тандер» до 2016 года. Дюрант стал чемпионом НБА в первый год после ухода из «Оклахома-Сити».

Дюрант: Ирвинг проявил большое мужество
Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Оклахома-Сити Тандер Кевин Дюрант Расселл Уэстбрук
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