НБА представила топ-10 разворотов в сезоне-2016/17

НБА опубликовала ролик, посвящённый 10 лучшим разворотам минувшего сезона. В их число вошли развороты в исполнении центрового «Чикаго Буллз» Робина Лопеса, форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина, лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, защитника «Буллз» Дуэйна Уэйда, разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга, ветерана «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркера, защитника «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла и разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Кембы Уокера.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.