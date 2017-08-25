Джулиус Ирвинг: люди всегда будут сравнивать звёзд настоящего и прошлого

Легендарный игрок НБА Джулиус Ирвинг поделился мнением насчёт сравнений форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса с Майклом Джорданом.



«Мне кажется, люди всегда будут сравнивать звёзд настоящего и прошлого. Леброн может провести в лиге ещё шесть лет, а может и один год. Мы не можем знать этого. Все эти сравнения – это споры болельщиков, а не игроков. Так что я стараюсь держаться от них подальше.



Лично я считаю, что величайшим игроком всех времён является Карим Абдул-Джаббар. Если посмотреть на его статистику и годы, проведённые в лиге, то вы не найдёте игрока, который внёс больший вклад в историю НБА или историю баскетбола. Очень субъективно говорить о том, кто был лучше, Майкл или Леброн», – приводит слова Ирвинга Hoopshype.

Джеймс — любимый игрок большинства новобранцев лиги