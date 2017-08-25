«Нижний Новгород» подписал контракт с Максимом Колюшкиным

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 26-летним российским защитником Максимом Колюшкиным.



В сезоне-2016/17 Колюшкин выступал за клуб «Автодор». В составе саратовской команды защитник набирал в среднем 4,8 очка, 2 подбора, 1,7 передачи, 1,1 перехвата за 16 минут игрового времени. До перехода в «Автодор» защитник являлся игроком «Локомотива-Кубань», в составе которого успел стать бронзовым медалистом Единой лиги ВТБ (2015 год) и бронзовым медалистом Евролиги (2016-й).



Одним из самых ярких моментов Максима в этом году стало участие в данк-контесте на «Матче всех звёзд». Перед началом шоу он пообещал показать что-то яркое и не обманул. Присоединившись к тройке лучших данкеров Лиги – Джошу Адамсу, Фрэнку Элегару и Янису Тимме, он заставил судей поднять десятки и прошёл в финал, где уступил только латышу.