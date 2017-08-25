Колюшкин: с адаптацией в «Нижнем Новгороде» проблем не возникнет

Российский защитник Максим Колюшкин прокомментировал свой переход в «Нижний Новгород »



«Думаю, многие игроки мечтают оказаться в таком коллективе, как «Нижний Новгород», и поработать с Зораном Лукичем. Рад, что именно мне представилась такая возможность. Парни тренируются уже больше двух недель, поэтому сейчас мне необходимо максимально быстро войти в процесс. С тем, чтобы влиться в коллектив, проблем точно не возникнет», — цитирует Колюшкина официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Колюшкин выступал за «Автодор», в составе которого набирал в среднем 4,8 очка, 2 подбора, 1,7 передачи, 1,1 перехвата за 16 минут игрового времени.