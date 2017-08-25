Горан Драгич завершит карьеру в сборной после Евробаскета

Защитник «Майами Хит» и сборной Словении Горан Драгич завершит карьеру в национальной команде после окончания предстоящего Евробаскета. Об этом заявил сам баскетболист на своей странице в «Твиттере».

31-летний Драгич в составе сборной Словении принимал участие на чемпионатах мира 2006, 2010 и 2014 годов, а также на чемпионатах Европы 2007, 2009, 2011 и 2013 годов.

Евробаскет-2017 пройдёт с 31 августа по 17 сентября. На групповом этапе команда Словении сыграет со сборными Греции, Франции, Польши, Финляндии и Исландии.