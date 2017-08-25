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Пачулия — о травме: чувствую себя лучше и планирую сыграть на Евробаскете

25 августа 2017, пятница. 23:10 Баскетбол

Несколькими днями ранее сообщалось, что центровой сборной Грузии и «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия рискует пропустить чемпионат Европы по баскетболу в связи с травмой голеностопа. Невзирая на это, игрок уверен, что успеет восстановиться к континентальному первенству и сумеет помочь команде на предстоящем турнире.

«С каждым днём чувствую себя лучше. Мы проходим хорошее лечение, и положительный момент в том, что я ежедневно чувствую прогресс, но я не знаю точно, сколько времени займёт полное восстановление. Тем не менее мы движемся в правильном направлении.

Я определённо надеюсь на то, что сыграю на Евробаскете. Это моя цель и мой план. Но всё же вопрос здоровья очень важен, особенно когда речь идёт о голеностопе. Врачи настаивают, чтобы я обращал на это особое внимание", — приводит слова Пачулии Eurohoops.

Пачулия травмировал голеностоп и рискует пропустить Евробаскет-2017
Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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Заза Пачулия
Новости. Баскетбол
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