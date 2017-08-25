Пачулия — о травме: чувствую себя лучше и планирую сыграть на Евробаскете

Несколькими днями ранее сообщалось, что центровой сборной Грузии и «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия рискует пропустить чемпионат Европы по баскетболу в связи с травмой голеностопа. Невзирая на это, игрок уверен, что успеет восстановиться к континентальному первенству и сумеет помочь команде на предстоящем турнире.

«С каждым днём чувствую себя лучше. Мы проходим хорошее лечение, и положительный момент в том, что я ежедневно чувствую прогресс, но я не знаю точно, сколько времени займёт полное восстановление. Тем не менее мы движемся в правильном направлении.

Я определённо надеюсь на то, что сыграю на Евробаскете. Это моя цель и мой план. Но всё же вопрос здоровья очень важен, особенно когда речь идёт о голеностопе. Врачи настаивают, чтобы я обращал на это особое внимание", — приводит слова Пачулии Eurohoops.