«Бостон» заинтересован в подписании контракта с Богутом

Руководство «Бостон Селтикс» изучает возможность подписания контракта с центровым Эндрю Богутом, сообщает Hoopshype. Минувший сезон австралиец начинал в составе «Даллас Маверикс». В 26 матчах за команду из Техаса он набирал 3 очка, совершал 8,3 подбора и раздавал 1,9 передачи в среднем.

После он был обменян в «Филадельфию» и, не сыграв за неё ни одного матча, подписал контракт с «Кливленд Кавальерс». Впрочем, там карьера Богута не заладилась: на первой же минуте первого матча в майке «Кливленда» он получил перелом ноги, который оставил его вне игры до конца сезона.

Всего же на счету игрока 671 встреча в регулярных чемпионатах, в которых он набирал 10 очков, совершал 8,9 подбора и раздавал 2,3 передачи.