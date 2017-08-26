Базаревич: сборной России надо ещё добавить «огня»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич дал оценку товарищеской встрече с национальной командой Финляндии. В заключительном контрольном матче перед Евробаскетом-2017 россияне одержали победу со счётом 100:91.



«Важно было не столько победить, сколько хорошо сыграть. Чтобы поверить в то, что мы делаем. Как говорил Владимир Обухов, от самоуверенности до уверенности полшага. Мы вот с поляками вышли самоуверенными, и сегодня из-за этого вышли нервозными. Это привело к 18 потерям.



Финны очень агрессивно защищалась, а мы хорошо искали продолжение атак. Отрадно, что у нас шесть человек набрали более 10 очков. Такую команду очень сложно обыграть, и это свидетельство того, что мы играли довольно командно. Меня расстроило, что игроки не прислушались к скаутингу и будто бы не знали, что финны с такой точностью бросают издали. У нас есть какое-то время, чтобы поработать над этим.



Придаст ли эта победа положительных эмоций команде? «Огня» нам надо добавить. И сегодня, как мне показалось, он присутствовал. Но надо ещё», — приводит послематчевый вердикт специалиста пресс-служба РФБ.

Россия победила Финляндию со счётом 100:91, Швед набрал 20 очков