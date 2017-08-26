Моня: сменить номер Вяльцева побудила история перехода Леброна в «Майами»

Форвард «Химок» Сергей Моня пояснил, почему его партнёр по команде атакующий защитник Егор Вяльцев принял решение в предстоящем сезоне сменить 9-й игровой номер на 6-й.



«Когда мы общались с Егором, то в ходе беседы возникла тема перехода Леброна Джеймса из «Кливленда» в «Майами». Тогда он взял шестой номер, и Егор сказал, что тоже хочет играть под номером 6 и с новой силой и желанием начать новый этап своей карьеры. К тому же пришёл новый тренер и новые партнёры, нужны какие-то изменения», – цитирует Моню официальный сайт клуба.