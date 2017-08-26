Джордж: отдам «Оклахома-Сити» всё в этом году, а что будет дальше — увидим

Новичок «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж пообещал полностью выкладываться ради клуба, но не стал говорить о продлении контракта. Летом 2018 года Джордж может стать неограниченно свободным агентом.

«Посмотрим. Я игрок „Тандер“, и моя работа — отдавать клубу всё, что могу, в этом году. А что будет дальше — увидим», — приводит слова Джорджа The Score.

Джордж перешёл в «Оклахома-Сити» из «Индианы Пэйсерс» нынешним летом в результате обмена на Виктора Оладипо и Домантаса Сабониса. «Пэйсерс» поменяли форварда после его отказа подписывать новый контракт.