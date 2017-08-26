Ноэль принял квалификационное предложение «Далласа»

Центровой Нерленс Ноэль согласился принять квалификационное предложение «Даллас Маверикс» в размере $ 4,1 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Крис Хайнс. Таким образом, игрок останется в команде ещё на один год, после чего станет свободным агентом.

Ранее руководство «Далласа» предлагало Ноэлю четырёхлетний контракт с окладом $ 17,5 млн, однако игрок от него отказался, посчитав, что он может претендовать на максимальный контракт.

Ноэль стал игроком «Далласа» в ходе минувшего сезона. За «Маверикс» он успел провести 22 поединка, набирая в них 8,5 очка и совершая 6,8 подбора в среднем.