Кириленко: ждём выступление сборной России на Евробаскете не без опасений

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евробаскете-2017.

«И руководству РФБ, и болельщикам хочется, чтобы команда всегда выигрывала. Но так не бывает, тем более что в товарищеских матчах всегда проводятся различные эксперименты, тренеры имеют возможность рисковать и имеют право ошибаться, что и происходило в некоторых играх.

Были ошибки, которые в серьёзном матче не допустили бы ни тренер, ни игроки. В любом случае мы с надеждой смотрим на нашу сборную. Хотя и не без опасений: есть игровые моменты, над которыми нужно работать и в чём-то прибавлять", — приводит слова Кириленко ТАСС.