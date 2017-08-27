Дюрант: в шоке от того, что «Индиана» отдала Джорджа в «Оклахома-Сити»

Бывший форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кевин Дюрант признался, что был удивлён переходом в клуб форварда «Индианы Пэйсерс» Пола Джорджа.

«Я думаю, Пол Джордж очень хорош. Многие его не уважают, но я играл против него и ценю свою позицию. Поэтому я был в шоке от того, что „Индиана“ вот так отдала его. Не думаю, что в „Оклахома-Сити“ когда-либо собирались за него торговаться. Это был смелый шаг», — приводит слова Дюранта CBS Sports.

Джордж объявил «Индиане», что покинет клуб летом 2018 года на правах свободного агента. После этого его обменяли в «Тандер» на Виктора Оладипо и Домантаса Сабониса.