«Даллас» не предлагал Ноэлю контракт на $ 17 млн в год

Центровой Нерленс Ноэль не получал от «Даллас Маверикс» предложения контракта на $ 17 млн в год, уверяет обозреватель ESPN Крис Хэйнс. Ранее сообщалось, что Ноэль отказался от такого соглашения, надеясь получить максимальный контракт.

Ноэль не получил удовлетворяющего предложения на рынке свободных агентов и был вынужден принять квалификационное предложение «Маверикс». За следующий сезон в «Далласе» он заработает $ 4,1 млн, а летом 2018 года станет неограниченно свободным агентом.

В 22 матчах за «Даллас» Ноэль набирал 8,5 очка и 6,8 подбора в среднем за игру.