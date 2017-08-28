Соломон Хилл пропустит 6-8 месяцев из-за разрыва подколенного сухожилия

Лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Соломон Хилл пропустит от шести до восьми месяцев из-за разрыва подколенного сухожилия левой ноги, сообщает официальный сайт организации. Игрок получил травму во время тренировки в Лос-Анджелесе. Он уже прооперирован, и хирургическое вмешательство прошло без осложнений. На позиции лёгкого форварда у «Нью-Орлеана» остались только Итуан Мур и Куинси Пондекстер.

В минувшем сезоне 26-летний Хилл набирал по 7 очков и совершал по 3,8 подбора за 30 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате, выйдя в стартовом составе в 71 из 80 матчей.