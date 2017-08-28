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Пачулия сыграет за сборную Грузии на Евробаскете-2017

28 августа 2017, понедельник. 11:49 Баскетбол

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия выступит за сборную Грузии на Евробаскете-2017, несмотря на недавно полученное повреждение, сообщает «EuroHoops».

Во время товарищеского матча со сборной Чехии Пачулия получил травму голеностопа, из-за которой пропустил заключительную часть подготовки к турниру. Однако игрок уже восстановился и провёл первую полноценную тренировку с командой.

На первом этапе Евробаскета-2017 Грузия сыграет в группе В вместе со сборными Литвы, Германии, Италии, Израиля и Украины.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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Заза Пачулия
Новости. Баскетбол
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