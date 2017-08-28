Брайант: вызов для Уолла? Первая оборонительная сборная НБА

Бывший игрок НБА Коби Брайант откликнулся на просьбу из социальных сетей вслед за лёгким форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо поставить цель и перед разыгрывающим «Вашингтон Уизардс» Джоном Уоллом.



«Что может стать вызовом для Уолла? Включение в первую оборонительную сборную НБА по итогам сезона», – написал Брайант в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».



За семь предыдущих лет в лиге Уолл только один раз был включён во вторую символическую оборонительную сборную по результатам сезона-2014/15.

Брайант поставил Адетокунбо задачу стать MVP сезона