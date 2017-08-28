Мазур: в сборной России нет никого, умеющего и создавать, и контролировать игру

Главный тренер «Пармы» Николайс Мазур поделился мнением о перспективах сборной России на Евробаскете-2017.



«Я смотрел несколько товарищеских игр подопечных Сергея Базаревича и могу сказать, что потеря Сергея Карасёва очень весома для сборной. В команде теперь нет креативного игрока, который умеет создавать моменты для других и одновременно держать контроль над игрой. Поэтому Россия будет использовать другие сильные качества – цепкость, защиту, характер. У вас есть опытные баскетболисты: Тимофей Мозгов, Андрей Воронцевич, Виталий Фридзон, Никита Курбанов, Алексей Швед. Думаю, что результат будет зависеть от того, в какой форме команда подойдет к ответственным играм. И это во многом зависит от главного тренера», – цитируют Мазура «Известия».