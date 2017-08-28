«Нижний Новгород» расторг контракт с Маккри

«Нижний Новгород» расторг контракт с американским форвардом Эриком Маккри по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. Игрок присоединился к нижегородцам в нынешнее межсезонье, подписав двухлетнее соглашение.



«Эрик Маккри изъявил желание покинуть «Нижний». Клуб не стал ему препятствовать и дал возможность попытать счастья в другой команде. Сейчас мы находимся в поиске нового игрока на свободную позицию», – прокомментировал сложившуюся ситуацию главный тренер команды Зоран Лукич.