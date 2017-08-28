Безденежных: «Город ЦСКА» показал, что игроки клуба – не недосягаемые звёзды

Вице-президент «Норильского Никеля» Елена Безденежных поделилась впечатлениями от работы баскетбольного «Города ЦСКА» в московском парке Горького.



«Для «Норникеля» это не первый опыт проведения таких мероприятий. Мы организовывали спортивные праздники и в Москве, и в Красноярске, но для Парка Горького и ЦСКА это первое событие подобного уровня. Это не просто акция, а праздник для души, для людей, для спортсменов и особенно для детей. Они видят, что баскетболисты ЦСКА – не недосягаемые звёзды, играющие только на больших площадках», – цитирует Безденежных официальный сайт клуба.