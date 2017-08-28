Кабокло изгнали из сборной Бразилии за отказ выйти на площадку в матче

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Бруно Кабокло был изгнан из лагеря сборной Бразилии за отказ выйти на площадку во второй четверти матча Кубка Америки — 2017 с Мексикой, сообщает Basquete360. Кабокло остался недоволен тем, что главный тренер Сесар Гуидетти заменил его через 9 минут после начала поединка и в знак протеста не стал продолжать игру, когда его хотели выпустить на паркет во втором периоде.

Форвард уже принёс извинения за проступок федерации баскетбола Бразилии, объяснив его проявлением эмоций, и готов понести за него любое наказание.