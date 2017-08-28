Россиянки уступили сборной Тайваня в матче за третье место на Универсиаде

Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Тайваня в матче за третье место на Универсиаде, проходящей в эти дни в Тайбэе (Тайвань). Встреча завершилась поражением россиянок со счётом 66:81.



В первой четверти хозяйки турнира опередили россиянок лишь на одно очко (16:15). Во второй четверти россиянкам удался внушительный спурт (18:0), однако их соперницы смогли до конца этого игрового отрезка сократить отставание до двух очков (35:33). Вторая половина встречи полностью осталась за хозяйками паркета.



Самой результативной в составе российской сборной стала Юлия Гладкова, набравшая 28 очков и совершившая 14 подборов.