Уиттингтон: схемы игры «Зенита» похожи на те, по которым я играл в колледже

Новичок «Зенита» Шейн Уиттингтон поделился первыми впечатлениями от тренировочной работы в петербургском клубе. Уиттингтон перешёл в «Зенит» из испанского «Обрадойро».

«Работа над физическими кондициями в начале года всегда очень сложная. Тяжёлые тренировки нужны для того, чтобы набрать хорошую форму на весь сезон. Зато схемы игры «Зенита» в нападении и защите похожи на те, по которым я играл в колледже, и я очень обрадовался, когда мы начали работать над атакующими действиями», — приводит слова Уиттингтона официальный сайт «Зенита».