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Источник: «Кливленд» не просил у «Бостона» дополнительных активов

28 августа 2017, понедельник. 20:43 Баскетбол

«Кливленд Кавальерс» не просили у «Бостон Селтикс» дополнительных активов для завершения сделки по обмену разыгрывающего Кайри Ирвинга.

Ранее стороны договорились об обмене Ирвинга на Айзею Томаса, Джея Краудера, Анте Жижича и драфт-пик первого раунда. Однако затем итоги обследования травмированного бедра Томаса оказались хуже, чем ожидал «Кливленд», и, по слухам, клуб захотел получить от «Селтикс» дополнительную компенсацию. Однако по состоянию на вечер 27 августа «Кавальерс» не делал таких запросов, уверяет корреспондент Cleveland Plain Dealer Джо Вардон.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг
Новости. Баскетбол
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