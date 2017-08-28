Джераль Грин помогает жертвам урагана в Хьюстоне

Игрок НБА Джеральд Грин помогает жертвам урагана «Харви» в Хьюстоне. Грин ищет в штате Техас людей, у которых есть лодки, чтобы освобождать тех, кого стихия заперла в их домах.

Грин родом из Хьюстона и проводит там летние каникулы. Он также пытается помочь жертвам урагана, ища их в городе на своей машине. Сейчас баскетболист находится в статусе свободного агента.

Ураган «Харви» обрушился на штат Техас 26 августа. По последним данным, в результате него погибли пять человек. Ещё 10 числятся среди пострадавших.