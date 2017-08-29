Дюрант: Теодосич отдал величайший пас, который я видел

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант назвал пас Милоша Теодосича в матче Сербия — США на Олимпиаде-2016 лучшим из тех, что видел. В сезоне-2017/18 Теодосич дебютирует в НБА за «Лос-Анджелес Клипперс».

«Не могу дождаться, когда увижу его игру. Прошлым летом он отдал лучший пас, который я видел в жизни. Мы все не понимали, как он его увидел. Он бежал к боковой линии и отдал пас человеку на трёхочковой дуге. Это сбило меня с толку, я крутился вокруг себя. Это был величайший пас, который я видел. Так что я очень жду его игры», — приводит слова Дюранта CSN.

Видео с пасом Теодосича в игре Сербия — США доступно на YouTube.