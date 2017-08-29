Таунс: у Мейвезера и Макгрегора был чертовски крутой бой

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс поделился впечатлением от поединка Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора.

«Это был чертовски крутой бой. Они вышли настоящими воинами. Испытываю только восхищение и уважение к Конору Макгрегору за то, что вышел против одного из величайших бойцов в истории и гнул свою линию.

Ожидал, что Макгрегор потеряет скорость, он не привык к таким условиям. Сколько бы спаррингов ты ни провёл, это тяжело. У него не было опыта", — приводит слова Таунса Slam.