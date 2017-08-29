Владелец «Хьюстона» пожертвовал $ 4 млн жертвам урагана «Харви»

Владелец «Хьюстон Рокетс» Лесли Александр пожертвовал $ 4 млн жертвам урагана «Харви». Об этом было объявлено на официальной странице клуба в социальной сети «Твиттер».

Пожертвование также сделал новичок команды Крис Пол, который дал на нужды пострадавших от стихии $ 50 тыс.

«Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. По последним данным, погибли 10 человек. Ураган может стать одним из самых разрушительных в США. Отмечается, что Хьюстон пострадал от стихии больше других городов штата.



Фото доступно на официальной странице «Рокетс» в «Твиттере».