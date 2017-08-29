НБА представила лучшие моменты разыгрывающих в сезоне-2016/17

НБА представила видео, посвящённое лучшим моментам минувшего сезона с участием разыгрывающих. В их число вошли роскошные передачи лидера «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, эффектные данки разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла и защитника «Милуоки Бакс» Малкольма Брогдона, аллей-уп разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри на форварда Кевина Дюранта, а также победные броски Уэстбрука, лидера «Финикс Санз» Эрика Бледсо, разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анджело Расселла, Уилла и защитника «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.