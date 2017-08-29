«Кливленд» отменил проект реконструкции домашней арены

Руководство «Кливленд Кавальерс» было вынуждено отменить проект реконструкции домашней арены, сообщает ESPN.



На обновление «Куикен Лоанс-Арены» планировалось потратить $ 140 млн. Половину этой суммы должны были предоставить власти города, однако часть чиновников выступила за то, чтобы задействовать деньги на борьбу с нищетой и безработицей.



Таким образом, «Кливленд» не получит право на проведение Матча звёзд НБА в 2020 или 2021 году. Обязательным условием для этого была реконструкция домашней арены клуба из Огайо.

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