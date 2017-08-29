Денг: главная цель «Лейкерс» в следующем сезоне – выход в плей-офф

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Луол Денг рассказал о целях команды на предстоящий сезон.



«Мы начнём с тренировочного лагеря и посмотрим, какая у нас команда, тогда мы поставим свои цели на предстоящий сезон. У нас много новых игроков. Кроме того, многие уже покинули команду. Так что мы с нетерпением ждём начала тренировок.



Конечно, главной целью является выход в плей-офф. Если вы попадаете в плей-офф, у вас появляется шанс… Я с нетерпением жду этого сезона. Прошлый год – это прошлый год. Хочу посмотреть, чего нам удастся добиться в предстоящем сезоне», – цитирует Денга Rotoworld.

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