Калинич и Недович не вошли в окончательный состав сборной Сербии на ЧЕ-2017

Тренерский штаб сборной Сербии определился с окончательным составом команды, которая примет участие в чемпионате Европы 2017 года. В окончательный состав не вошли Никола Калинич и Неманья Недович, сообщает Eurohoops.



Состав сборной Сербии на Евробаскет-2017:

Стефан Йович, Василье Мицич, Богдан Богданович, Марко Гудурич, Бранко Лазич, Драган Милославлевич, Владимир Лучич, Милан Мачван, Стефан Бирчевич, Бобан Марьянович, Огнен Кузмич и Владимир Штимац.



Отметим, что на групповом этапе сербская команда будет выступать в группе D вместе со сборными России, Великобритании, Латвии, Турции и Бельгии.