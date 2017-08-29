Швед: первая цель сборной России на Евробаскете — выход в плей-офф

Защитник сборной России и «Химок» Алексей Швед оценил готовность национальной команды к чемпионату Европы 2017 года, который стартует 31 августа.



«Сейчас мы играем намного лучше, чем в начале подготовки. Тренер хотел посмотреть всех игроков, поэтому бывает, что мы играем по-разному: и хорошо, и плохо. По крайней мере, не сравнить с тем, что было на первом турнире в Питере. В Германии мы проиграли все матчи, но во всех встречах могли победить. На этом особо не зацикливаемся и не задумываемся, наша цель – Евробаскет, к которому, я надеюсь, мы подойдём в оптимальном состоянии, а задачи уже будем решать на месте. Первая цель – выход в плей-офф, затем стараться постепенно продвигаться всё дальше и дальше.



Все команды на Евробаскете сильные. Понятно, что Сербия всегда отлично играет и в предыдущие годы занимала призовые места. Турки будут принимать турнир, а дома их всегда поддерживают 10, а то и 15 тысяч болельщиков. Латвия тоже не нуждается в особом представлении. Все прекрасно знают, что там есть бойцы, один Порзингис чего стоит. Нельзя сказать, что какая-то команда суперслабая, все приезжают на такой турнир, чтобы победить. Не знаю ни одну сборную, которая хотела бы проиграть. Ждём тяжёлых матчей, и мы должны делать шаг за шагом, побеждая в каждой игре. Будем выкладываться, чтобы это сделать», — цитирует Шведа официальный сайт «Химок».